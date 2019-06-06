Для StandUp фестиваля в Петербурге нашли новую площадку

Правда часть выступлений все-таки пройдет на улице Рубинштейна.

Основное действие фестивале, на который съедутся многие комики со всех регионов России, проведут на Манежной площади. Первый день фестиваля запланирован на 14 июня завершится фест 15 июля. Новую площадку пришлось искать в связи с жалобами жителе улицы Рубинштейна, который недовольны постоянными шумными мероприятия. Об этом сообщается “Петербургский дневник”.

На Рубинштейна же действия будут проходить в барах. Свои монологи комики представят в 20 барах на главной ресторанной улице города. Ограничений по формату не будет. Артисты будут демонстрировать для зрителей мастерство прожарки, roast battle, сет-лист, сольное выступление, импровизационное шоу.

На Манежной площади помимо выступления комиков запланированы арт-объекты, шоу иллюзионистов и уличные спектакли, а также кино под открытым небом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что комитет по культуре может перенести фестиваль StandUp на Рубинштейна в другое место.