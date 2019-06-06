Владимир Мединский сообщил дату открытия концертного зала Мариинского театра

Никаких отклонений от графика, сообщил Мединский не было, все идет согласно расписанному плану. Фото: https://www.mkrf.ru/
Никаких отклонений от графика, сообщил Мединский не было, все идет согласно расписанному плану. Фото: https://www.mkrf.ru/

Ждать петербуржцами и гостям города осталось совсем недолго.

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский в рамках рабочего визита в Петербург сообщил, когда планируют открыть концертный зал Мариинского театра. Открытие запланировано на осень этого года.

По словам министра, по своим акустическим свойствам это будет один из лучших залов в городе. Об этом сообщает телеканал “78” со ссылкой на пресс-службу министерства культуры РФ.

Никаких отклонений от графика, сообщил Мединский не было, все идет согласно расписанному плану.

Напомним, что работы начались в 2017 году. Государственным заказчиком выступает ФГКУ “СЗД”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на ПМЭФ-2019 подписали соглашение о строительстве развязки в Кудрово.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
владимир мединский мариинский театр
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