На ПМЭФ-2019 подписали соглашение о строительстве развязки в Кудрово

Проект строительства должен быть подготовлен к середине следующего года. Фото: https://pixabay.com

Проект строительства должен быть подготовлен к середине следующего года. Фото: https://pixabay.com

ООО “Ингка Сентерс Рус Менеджмент” панирует вложить в проект 700 млн рублей.

В рамках Петербургского международного экономического форума сегодня соответствующее соглашение по подключению транспортно-пересадочного узла “Кудрово” к Мурманскому шоссе подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор управляющей организации ООО “Ингка Сентерс Рус Менеджмент” Софья Трофимова. Об этом сообщают в правительстве 47 региона.

Как сообщил губернатор Ленобласти, компания давно является экономическим и социальным партнером области. Также Дрозденок отметил, что одной из главных задач бизнеса является создание условий для покупателей.

Строительство этой развязки позволит и посетителям торгового центра, и жителям, свободно, без пробок, въехать и выехать из Кудрово.

Проект строительства должен быть подготовлен к середине следующего года.

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