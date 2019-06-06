На ПМЭФ-2019 подписали соглашение о строительстве развязки в Кудрово

ООО “Ингка Сентерс Рус Менеджмент” панирует вложить в проект 700 млн рублей.
В рамках Петербургского международного экономического форума сегодня соответствующее соглашение по подключению транспортно-пересадочного узла “Кудрово” к Мурманскому шоссе подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор управляющей организации ООО “Ингка Сентерс Рус Менеджмент” Софья Трофимова. Об этом сообщают в правительстве 47 региона.
Как сообщил губернатор Ленобласти, компания давно является экономическим и социальным партнером области. Также Дрозденок отметил, что одной из главных задач бизнеса является создание условий для покупателей.
Строительство этой развязки позволит и посетителям торгового центра, и жителям, свободно, без пробок, въехать и выехать из Кудрово.
Проект строительства должен быть подготовлен к середине следующего года.
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