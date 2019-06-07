Глава “Роснефти” заявил на ПМЭФ, что цены на нефть останутся неустойчивыми

Сечин считает, что ценами на топливо пытаются манипулировать — в том числе Трамп.

Лидер “Роснефти” Игорь Сечин ожидает высокой волатильности на рынке нефти, о чем рассказал на ПМЭФ. Сечин считают, что ценами на топливо пытаются манипулировать и его стоимость зависит от политической ситуации.

По словам главы “Роснефти”, сейчас цены на нефть составляют $60-70 за баррель. Сечин прокомментировал и Интернет-деятельность президента США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о падении цен на топливо в своем Twitter. Сечин признает, что его “твиты” вызывают рывки в цене, но лишь на краткие периоды времени.

Волатильность показывает характер изменения цены на что-либо. На момент закрытия торгов 6 июня нефть стоила $62,32, набрав 2,86% в цене.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что соглашение о заморозке цен на бензин не станут продлевать.