Глава “Роснефти” заявил на ПМЭФ, что цены на нефть останутся неустойчивыми

Твиты Трампа вызывают кратковременные скачки в цене, уверен Сечин. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин
Твиты Трампа вызывают кратковременные скачки в цене, уверен Сечин. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Сечин считает, что ценами на топливо пытаются манипулировать — в том числе Трамп.

Лидер “Роснефти” Игорь Сечин ожидает высокой волатильности на рынке нефти, о чем рассказал на ПМЭФ. Сечин считают, что ценами на топливо пытаются манипулировать и его стоимость зависит от политической ситуации.

По словам главы “Роснефти”, сейчас цены на нефть составляют $60-70 за баррель. Сечин прокомментировал и Интернет-деятельность президента США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о падении цен на топливо в своем Twitter. Сечин признает, что его “твиты” вызывают рывки в цене, но лишь на краткие периоды времени.

Волатильность показывает характер изменения цены на что-либо. На момент закрытия торгов 6 июня нефть стоила $62,32, набрав 2,86% в цене.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что соглашение о заморозке цен на бензин не станут продлевать.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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