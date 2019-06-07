В четверг с жарой в 30 градусов в Петербурге не произошло ни одного пожара

Хорошая статистика произведет благоприятное впечатление на гостей ПМЭФ.

В ГУ МЧС Санкт-Петербурга отчитались о работе за 6 июня, когда в Санкт-Петербурге регистрировали 30 градусов жары. Обычно в такие дни происходит много пожаров, однако за прошедший четверг не было ни одного, сообщают в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 7 июня. К примеру, 5 июня в Петербурге температура достигла 29 градусов — тогда спасатели выезжали на пожары семь раз, следует из данных МЧС.

Сотрудников МЧС не привлекали ни к тушению огня, ни к реагированию на ДТП. Вчера в Санкт-Петербурге стартовал первый день экономического форума (ПМЭФ) — вероятно, такая статистика произведет благоприятное впечатление на гостей Санкт-Петербурга. Сегодня похолодания не ждут: в пятницу 7 июня в Северной столице ожидается 30 градусов тепла.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Кудрово (не является частью Петербурга) эвакуировали дом из-за горящего мусора.