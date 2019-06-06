В Кудрово эвакуировали дом из-за пожара

Этой ночью там горел мусор.

Инцидент случился в ночь с 6 на 7 июня в Кудрово. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте». Люди пишут, что примерно после полуночи что-то задымилось в доме по Итальянскому переулку. Выяснилось, что горел мусор на 13 этаже. Жители вызвали спасателей, которые подъехав к дому, поняли, что не могут проехать между припаркованных машин.

Пожарным пришлось добираться пешком – всего на место происшествия прибыло три единицы спецтехники. Пока специалисты тушили мусор, жители дома стояли на улицы и ждали, когда все закончится. Сейчас они уже вернулись домой и могут отдыхать перед сложным рабочим днем.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что асфальтоукладчик сгорел за 15 минут в Сосновом Бору. Уточняется, что задымился двигатель, затем огонь перекинулся в кабину. Через считанные минуты машина была вся поглощена огнем. Спасатели прибыли на место как только смогли – потушить пожар удалось за 15 минут.