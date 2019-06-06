Асфальтоукладчик сгорел за 15 минут в Сосновом Бору

Машина клала асфальт, когда вдруг задымилась.

Инцидент случился сегодня, 6 июня, в Сосновом Бору. Обо всем рассказали сначала местные жители, которые поделились фотографиями в социальной сети «Вконтакте», а затем случившееся прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Все произошло на проспекте Героев у дома 29, в котором расположен зоомагазин. Неожиданно для всех загорелся асфальтоукладчик. Уточняется, что задымился двигатель, затем огонь перекинулся в кабину. Через считанные минуты машина была вся поглощена огнем. Спасатели прибыли на место как только смогли – потушить пожар удалось за 15 минут. Информации о пострадавших не поступало. Детали инцидента выясняются.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что шипящий Opel на Фонтанке испугал петербуржцев. Водитель иномарки услышал странный звук, резко выбежал вместе с пассажирами от машины и решил отойти на безопасное расстояние.