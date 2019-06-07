Пилоты теряют работу из-за расследования катастрофы Ан-148

ЮурГУ, где учился второй пилот рухнувшего самолета, не имел нужных документов.

Катастрофа самолета Ан-148 в Подмосковье, в котором погиб 71 человек, привела к отстранению от работы десятков пилотов, сообщает газета “Коммерсантъ” 7 июня. Проверка показала, что второй пилот судна окончил Южно-Уральский госуниверситет, у которого не было документов авиационного училища и программы от Росавиации.

Генпрокурор Юрий Чайка заявил в Госдуме, что прокуратура с 2017 года добилась отстранения 550 пилотов из-за пробелов в образовании и аннулирования 160 летных свидетельств. После катастрофы Ан-148, прокуратура нашла еще 64 пилотов, которые окончили ЮурГУ и передала данные о них в Росавиацию. Там начали отзывать у выпускников летные свидетельства. Пилоты начали подавать иски в суд, но в большинстве случаев им отказали — у ЮурГУ не хватает нужных бумаг.

При расследовании катастрофы SSJ-100 в Шереметьево, в которой погиб 41 человек, приоритетной версией причин долгое время являлась именно ошибки пилотов, после чего в Росавиации заявили о необходимости повышения требований к квалификации экипажей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге в воздухе формируются “пробки” из-за ПМЭФ.