Пулково ожидает 260 самолетов в дни ПМЭФ

В самолетах прилетят участники форума. Фото: Pixabay
В самолетах прилетят участники форума. Фото: Pixabay

Уже сегодня в небе образовались пробки.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Новостью поделились в пресс-службе петербургского аэропорта.

В воздушной гавани отметили, что заранее начали прием заявок от участников форума – на данный момент получено уже 260, но они продолжают поступать. На лайнерах прилетят участники Петербургского международного экономического форума, основные мероприятия которого пройдут с 6 по 8 июня.

Несмотря на то, что сегодня лишь «нулевой день», Пулково уже не справляется с потоком самолетов – днем сразу шесть бортов ожидали своей очереди на посадку. Один из них прилетел из Австралии, другой из Праги, все остальные перевозили россиян.

К слову, в Санкт-Петербург планирует приехать Владимир Путин, в связи с чем ожидаются пробки не только в небе, но и на дорогах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Калви готовы отпустить из-под домашнего ареста на ПМЭФ с электронным браслетом.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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