Армия США готовится к войне телепатов

Военные США разрабатывают шлем для чтения мыслей, который позволяет солдатам телепатически управлять роботами или дронами.

В рамках проекта ученые в Университете Райса, штат Техас, будут использовать генную инженерию, чтобы помочь мозгу человека взаимодействовать со шлемом.

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) выделило на научные работы 18 миллионов долларов. Предполагается, что шлем будет работать, используя как световые, так и магнитные поля для взаимодействия со специально перепрограммированными нейронами в мозгу пользователя. Шлем в рамках проекта «Магнитный оптический и акустический нейронный доступ» получил имя MOANA.

«Эти носимые интерфейсы могут, в конечном итоге, обеспечить различные приложения для национальной безопасности», — заявил представитель DARPA.

В задачу ученых входит разработка интерфейса «мозг-машина», который не требует хирургического вмешательства. Армия США опасается, что внедрение имплантатов в мозг может помещать командирам адекватно оценивать ситуацию на поле боя. Кроме того, операции на солдатах-добровольцах считаются слишком рискованным. Поэтому ученые ищут нехирургический подход, который использует генную терапию, чтобы позволить шлему дистанционно соединяться с человеческим мозгом.

Министерство обороны США рассчитывает, что MOANA, будет использоваться для управления активными системами киберзащиты и роями беспилотных летательных аппаратов или объединенит усилий с компьютерными системами для выполнения многозадачных операций во время сложных миссий. У него, возможно, будет и гражданское применение. В рамках проекта ученые из Техаса, уже пытаются передать зрительные образы от зрячего человека — слепому.

«Через четыре года мы надеемся продемонстрировать прямую связь между мозгом и дроном со скоростью мысли и без операции на мозге», — заявили ученые изданию The Daily Mail.

DARPA уже давно поддерживает исследования в области нейротехнологий, но ранее агентство ограничивалось добровольцами-инвалидами и экспериментами по управлению протезами.

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