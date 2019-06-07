Из тюрьмы Белмарш опубликовали видео Ассанжа

В Британии видео с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем выложили в сеть агентство Ruptly.

Ассанжа признали виновным в том, что он нарушил договор и не соблюдал условия выхода из тюрьмы под залог. За это суд дал ему 50 недель заключения. Но из-за плохого самочувствия Ассанжа вынуждены были перевести в спецотделение тюрьмы – медицинское.

Видео демонстрирует, как Ассанж разговаривает со своими сокамерниками. На кадрах также можно увидеть условия, в которых живет Ассанж.

Отметим, что девять лет назад Джулиана Ассанжа обвиняли в изнасиловании. И вот, в 2019 году он был задержан.

В настоящее время британский суд признал основателя WikiLeaks виновным в том, что он не подчинился условиям выхода на свободу под залог. За это нарушение ему назначен срок заключения в 11 месяцев. Также известно, что в отношении Ассанжа вновь возбуждено следствие.

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