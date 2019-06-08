Зеленский обратился к Раде фразой «продолжаете пробивать дно» в прямом эфире

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Верховную Раду с тем, что они «пробили дно».

С таким заявлением Зеленский в прямом эфире украинского канала «112 Украина» обратился к представителям Рады, потому что те, отказались рассматривать его законопроекты. Из-за бойкота парламентариев Зеленский вынужден был их «поблагодарить» за то, что они доказали гражданам Украины правильность его выбора в ситуации с роспуском Верховной Рады досрочно.

Зеленский, транслируемый на все государство, признался, что у него были некоторые сомнения по поводу досрочного снятия полномочий с представителей украинского парламента. Однако теперь, все встало на свои места.

— Я хочу похвалить и от чистого сердца сказать нашей Верховной Раде огромное спасибо, — таким образом глава государства поблагодарил парламентариев за то, что они выступили за сохранение должностей нынешним министрам и против выборов в депутаты путем мажоритарной системы.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что молния навечно заземлила гастарбайтера в Новогорелово.