Берег пляжа “Ласковый” заполонила мертвая рыба

С чем действительно связана гибель мелкой рыбы, пока не сообщается. Фото: https://vk.com/spb_today

С чем действительно связана гибель мелкой рыбы, пока не сообщается. Фото: https://vk.com/spb_today

Петербуржцы об инциденте в посёлке Солнечное рассказали в соцсети “ВКонтакте”.

Большое количество мертвой рыбы заполнило береговую зону пляжа в Курортном районе Петербурга. Очевидцы предполагают, что рыба погибла из-за жаркой погоды.

Вся береговая линия заполнена мелкой рыбой, но это не мешает петербуржцам продолжать купаться. Стоит отметить, Роспотребнадзор предупредил петербуржцев, что ни один пляж в пригородных районах Петербурга, а также в самом Петербурге не может быть использован для купания. На пляжах официально можно только загорать.

“К берегу пляжа Ласковый, на Финском заливе принесло много мёртвый рыбы. От жары дохнет даже рыба”, — пишут в соцсети.

С чем действительно связана гибель мелкой рыбы, пока не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в петербургской Новой Голландии построили пляж.