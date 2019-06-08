Ломоносовский район готовится к празднованию Дня России

Ломоносовский район Ленинградской области готовится праздничному событию — Дню России. Торжества будут длиться несколько дней.

В воскресенье, 9 июня, на проспекте Вернандского состоятся соревнования по настольному теннису, а в территориальном центре социального обслуживания «Ломоносовец» 12 июня пройдет концерт оперной исполнительницы Дарьи Машко. После концерта в 13:00 в «Ломоносовце» откроется «Чайная гостиница».

В четверг, 13 июня, досуговый центр «Альмега» подарит жителям района праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню России.

Также, 15 июня на улице Марии Ульяновой стартует футбольный турнир.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербургские музыканты намерены в День России установить мировой рекорд. Мировой рекорд петербургские музыканты будут устанавливать на фестивале духовых оркестров, который состоится в Петербурге в День России — 12 июня.

В этом году фестиваль будет посвящён юбилею Николая Римского-Корсакова.