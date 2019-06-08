На Литейном закрасили рисунок с Иваном Васильевичем

Стрит-арт на Литейном. Фото: Фонтанка.Ру
Стрит-арт на Литейном. Фото: Фонтанка.Ру

Работники коммунальных служб закрасили граффити с изображением героев из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Об этом сообщают очевидцы.

Картина была нарисована командой HoodGraff на трансформаторной будке у дома №37 по Литейному проспекту в Петербурге.

Ранее на месте этом же месте красовался портрет вокалиста группы «ДДТ» Юрия Шевчука, однако его тоже закрасили коммунальщики.

Как стало известно Gazeta.SPb, в декабре 2019 года кто-то подал жалобу и потребовал восстановить первичный вид стен трансформаторной будки.

В свою очередь, Администрация Центрального района потребовала от «Ленэнерго» закрасить рисунок до 31 мая. В начале июня картину «Иван Васильевич» закрасили.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на улице Чехова нарисовали граффити с девочкой в стиле аниме. Граффити появилось благодаря петербургскому художнику Ярославу Левченко.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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