На Литейном закрасили рисунок с Иваном Васильевичем

Работники коммунальных служб закрасили граффити с изображением героев из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Об этом сообщают очевидцы.

Картина была нарисована командой HoodGraff на трансформаторной будке у дома №37 по Литейному проспекту в Петербурге.

Ранее на месте этом же месте красовался портрет вокалиста группы «ДДТ» Юрия Шевчука, однако его тоже закрасили коммунальщики.

Как стало известно Gazeta.SPb, в декабре 2019 года кто-то подал жалобу и потребовал восстановить первичный вид стен трансформаторной будки.

В свою очередь, Администрация Центрального района потребовала от «Ленэнерго» закрасить рисунок до 31 мая. В начале июня картину «Иван Васильевич» закрасили.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на улице Чехова нарисовали граффити с девочкой в стиле аниме. Граффити появилось благодаря петербургскому художнику Ярославу Левченко.