Фигуристка Медведева получает письма с угрозами в Японии

Медведева в марте взяла бронзу на чемпионате мира в Японии. Фото: https://www.instagram.com/jmedvedevaj
Медведева в марте взяла бронзу на чемпионате мира в Японии. Фото: https://www.instagram.com/jmedvedevaj

Джонни Вейр опубликовал текст записки, а спортсменка признала, что они приходят не в первый раз.

Фигурист Джонии Вейр, который гастролирует вместе с Евгенией Медведевой по Японии с шоу Fantasy on Ice опубликовал в Интернете записку, которая пришла его коллеге, передает РИА Спорт 8 июня.

Автор послания назвал получателя — а это, вероятно, Евгения Медведева — “дьяволом” и потребовал убраться из Японии. Все японцы, по словам недоброжелателя, ненавидят ее. Медведева должна уехать обратно в России и покинуть “Крикет клуб Торонто”, где она тренируется.

Вейр заявил, что не позволит “болельщикам” так относиться к его друзьям. Медведев ответила на запись коллеги одной из первых: она поблагодарила фанатов за поддержку и признала, такое происходит постоянно. По ее словам, на нее настроение это уже не влияет.

Медведева завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Японии в марте 2019 года.

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Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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