Виновник пьяной драки в Красногвардейском задержан

В субботу, 8 июня, в отделение полиции по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга поступила информация о госпитализации мужчины.

Медицинские работники сообщили сотрудникам полиции, что в 14:10 от дома 8 по улице Петра Смородина был госпитализирован 31-летний мужчина. Он находился в тяжелом состоянии, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Чуть позднее сотрудниками правоохранительных органов был задержан 45-летний неработающий мужчина, который был изобличен в избиении пострадавшего. Он рассказал, что они с пострадавшим распивали алкоголь, после чего между ними возникла ссора. Задержанный руками избил мужчину и скрылся.

Сотрудники полиции принимают решение о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на концерте Скриптонита в Петербурге фанатам стало плохо.