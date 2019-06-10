Татьяна Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

Количество российских граждан, которых государство официально считает бедными, в прошлом году составило 12,9% населения. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».

По словам Голиковой, за девять месяцев 2018 года уровень бедности составил 13,3%, а его снижение минимум в два раза является национальной целью номер один.

Решить вопроса бедности, по мнению вице-премьера, можно, с одной стороны, увеличив различные виды и формы соцподдержки, а с другой стороны, развивая экономику.

Наибольший уровень бедности в республике Тыва — 40,5%. Наиболее благополучными же сейчас являются Ямало-Ненецкий округ и Белгородская область, отметила Голикова.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Дрозденко намерен побороть бедность в Ленобласти к 2021 году. По словам Дрозденко, Ленинградская область стала первым регионом, который взял на себя обязательство избавиться от бедности «хотя бы на таком уровне».