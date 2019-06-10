Татьяна Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

Уровень бедности в России составил 13,3%, Фото: Pixabay
Уровень бедности в России составил 13,3%, Фото: Pixabay

Количество российских граждан, которых государство официально считает бедными, в прошлом году составило 12,9% населения. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».

По словам Голиковой, за девять месяцев 2018 года уровень бедности составил 13,3%, а его снижение минимум в два раза является национальной целью номер один.

Решить вопроса бедности, по мнению вице-премьера, можно, с одной стороны, увеличив различные виды и формы соцподдержки, а с другой стороны, развивая экономику.

Наибольший уровень бедности в республике Тыва — 40,5%. Наиболее благополучными же сейчас являются Ямало-Ненецкий округ и Белгородская область, отметила Голикова.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Дрозденко намерен побороть бедность в Ленобласти к 2021 году. По словам Дрозденко, Ленинградская область стала первым регионом, который взял на себя обязательство избавиться от бедности «хотя бы на таком уровне».

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
бедность россия татьяна голикова
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Татьяна Голикова сообщила о снижении числа бедных в России
Мединский заявил, что Минкультуры не будет вмешиваться в иск против BadComedian
В России нашли недостающее звено в эволюции американцев
Рассекречен полный список астероидов, которые могут врезаться в Землю
Космические туристы отправятся на МКС в 2020 году
Актер Стивен Сигал сходил в дацан Санкт-Петербурга
Жители Соснового Бора решают судьбу утят, спасенных от ворон
Картины монгольского сюрреалиста бесплатно покажут в Петропавловской крепости