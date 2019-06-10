Пассажиры рейса из Петербурга в Кострому ждут в Пулково 18 часов

Рейс КБ18 из Петербурга в Кострому не может покинуть воздушную гавань Северной столицы с в 19:10 воскресенья, 9 июня.

Как сообщает онлайн-табло аэропорта Пулково, пассажирам придется ждать посадки почти 18 часов. Самолет АН-26 покинет Петербург ровно в 13 часов в понедельник, 10 июня.

Отмечается, что авиакомпания «Костромское авиапредприятие» выполняет только рейсы в Анапу и Петербург. Причина такой длительной задержки пока не известна.

Также придется подождать вылета и пассажирам рейса Y7 1062, направляющемуся из Пулково в Домодедово. Воздушное судно авиакомпании «Нордстар» задержится почти на 4 часа и покинет Петербург только в 12:50 10 июня.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что рейс из Пулково в Екатеринбург сопровождался мощным свистом. Оператор видео из салона самолета заметил, что стюардесса волновалась.