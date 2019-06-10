Стали известны подробности строительства участка дороги между ЗСД и Витебским

Протяженность дороги составит 27,4 км, а под Невой могут проложить тоннель.

На ПМЭФ Санкт-Петербург заключил соглашение о строительстве дороги, которая соединит Засадный скоростной диаметр с Витебским проспектом. Первой участок Широтной магистрали построят до 2024 года, но вся ШМСД появится к 2042 году.

В КРТИ рассказали “Петербургским ведомостям”, что дорожникам предстоит проложить 27,4 км дороги, из этой этой дистанции примерно половина пройдет по Петербургу. Дорога получит, согласно проекту КРТИ, восемь развязок и от шести до восьми полос. В Невском районе Петербурга вместо моста могут проложить тоннель под Невой, чтобы было не так шумно.

Сейчас на ШСМД хотят потратить 182 млрд рублей, из казны Санкт-Петербурга на проект выделят 160 млрд. “ВТБ банк” и “Газпром”, возможно, помогут строительству, предполагается, что удастся подключить и федеральные средства. При этом Санкт-Петербургу предстоит договориться с градозащитниками и владельцами участков, по которым пройдет ШСМД.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у “Лахта-центра” появилось свайное поле.