У “Лахта Центра” появляется свайное поле

Первый участок новой дороги, напомним, планируют открыть к концу 2020 года. Фото: https://pixabay.com

Первый участок новой дороги, напомним, планируют открыть к концу 2020 года. Фото: https://pixabay.com

Между “Лахта Центром” и Приморским шоссе в Приморском районе Петербурга идет активное строительство окаймляющих деловой квартал улиц и примыканий.

Подготовительные работы практически завершены и в скором времени на территории начнется активное строительство. Об этом сообщили в администрации Петербурга.

Так, строители уже завершили работы по укреплению слабого грунта, и уже начато устройство свайного поля. Почти на протяжении 200 метро установят опоры наружного освещения, перила и опоры для размещения дорожных знаков.

Сами же работы по устройству свайного поля завершат к августу этого года.

Первый участок новой дороги, напомним, планируют открыть к концу 2020 года. Стоимость работ составит 1,2 миллиарда рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге заменили 58 метров теплосетей.