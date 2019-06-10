В Петербурге заменили 58 метров теплосетей

После проведения температурных испытаний, теплоэнергетики ГУП «ТЭК СПБ» выявили 30 ненадежных участков теплотрасс в Петербурге.

С 28 марта по 25 апреля предприятие выполнило 16 температурных испытаний тепловых сетей.

На устойчивость к максимальным температурным нагрузкам сотрудники «ТЭК СПБ» протестировали сотни километров теплотрасс от 16 теплоисточников в 7 районах города, а также Тосненском районе Ленобласти.

Температурные испытания помогли выявить ненадежные участки трубопроводов. Все возникшие в ходе испытаний дефекты были устранены, в ходе межотопительной ремонтной кампании заменено 58 метров теплосетей, отмечается в сообщении компании.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» начала работы по реконструкции участка распределительной сети «Маршала Казакова» в Кировском районе.