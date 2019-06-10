Трамп пообещал вести новые пошлины, если Си Цзиньпин с ним не встретится

Президент США заявил, что введет новые ограничения для китайской торговли, если глава страны не приедет на G20.

Уже скоро в Японии состоится саммит G20. Президент Америки Дональд Трамп пообещал, что введет доппошлины на поставку продукции из КНО, если лидер Си Цзиньпин не явится на международный саммит.

При этом сообщается, что китайское правительство даже «не заикалось» о том, чтобы не посетить форум в Японии. Эксперты уверены, Трамп ведет агрессивную политику и не перестанет вести свой «тарифные бои», пока не победит.

Известно, что свои межличностные отношения с Си Цзиньпином Дональд Трамп считает «отличными», уверен, что власти КНР пойдут на невыгодные им условия, и надеется на встречу с лидером Китая 28-29 июня на саммите.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ежегодная Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня.