Минфин: потребительское кредитование растет, а реальные доходы падают

Кредитов дают больше, а зарплаты - меньше. Фото: pixabay

Кредитов дают больше, а зарплаты - меньше. Фото: pixabay

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что расходы по выплате кредитных процентов мешают росту доходов россиян.

Увеличение количества заемов потребителей в банках, выплата ими больших процентов, уменьшение влияния теневого сектора, все это ведет к тому, что реальный доход населения в стране не растет.

Сообщается, например, что с начала этого года доходы граждан Российской Федерации сократились на 2,3%. Также известно, что они снижались с 2014 и до 2017 года. Выросли на 0, 1% в 2018 году, и то, только благодаря выплатам размером в 5 тысяч рублей пенсионерам.

В Министерстве экономики связывают снижение реальных доходов с уменьшением заработной платы населения. В министерстве надеются, что рост реальных доходов населения в этом году вырастет на 1%. Центр развития ВШЭ однако утверждает, что доходы россиян лишь снизятся.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ежегодная Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня.