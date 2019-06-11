«Манго Телеком» представил решение класса UCaaS

Облачный оператор «Манго Телеком» объявил, что пользователи платформы MANGO OFFICE получили возможность построить, базируясь на ее сервисах, полноценные унифицированные коммуникации (Unified Communications, UC).

Провайдер завершил формирование основного контура UC-экосистемы, в которую интегрированы голосовая и видеосвязь, облачные адресные книги, информация о присутствии, управление вызовами, конференции, а также средства совместной работы, обмена мгновенными сообщениями и файлами.

«У компаний, нацеленных на высокую производительность, заметный интерес к эффективной организации взаимодействия между подразделениями и сотрудниками. Это оказывает непосредственное влияние на скорость и качество процессов и, как следствие, на общий уровень предоставляемого в итоге продукта или услуги», — рассказывает руководитель отдела маркетинга «Манго Телеком» Андрей Козловский.

Провайдер начал работать над архитектурой собственного решения UCaaS (Unified Communications as a Service) в 2017 году. На протяжении 2 лет линейка MANGO OFFICE последовательно наполнялась новыми сервисами и функциональными расширениями ранее существовавших инструментов, чтобы компания-заказчик могла создать для себя на их основе единую бесшовную коммуникационную среду.

«UC уже достаточно широко распространены на Западе, мировой рынок таких решений ежегодно увеличивается на 25% и более, это одно из самых перспективных направлений в сфере бизнес-коммуникаций», — говорит Козловский, объясняя стратегию «Манго Телеком».

Преимущества UC строятся на максимальной адаптивности каналов и способов связи к различным деловым практикам. По сути, речь идет о многократном усилении внутренних коммуникаций и КПД совместной работы.

«Основные потребители унифицированных коммуникаций — бизнесы, зависимые от оперативности действий, быстроты принятия и имплементации управленческих решений. Другая большая группа — компании, работающие с удаленным или мобильным персоналом», — описывает Козловский клиентов «Манго Телеком», которых прежде всего привлекают возможности UC-инструментария.

С его помощью коммуникационная среда компании становится доступна корпоративному пользователю с любого устройства — офисного телефона, подключенного к виртуальной АТС, смартфона, бизнес-коммуникатора (софтфона), установленного на десктопе или ноутбуке. В зависимости от статуса на линии того, кому адресовано сообщение, пользователь может выбирать наиболее подходящий канал и формат общения: персональный или групповой чат, голосовую связь один на один или конференцию по телефону, видеозвонок, трансляцию или видеоконференцию. Способ коммуникации можно трансформировать в зависимости от меняющихся условий или обстоятельств. Например, в один клик начать видеоконференцию с демонстрацией экрана с участниками группового текстового чата или параллельно с разговором по телефону с компьютера отправить собеседнику в мессенджере цифры к обсуждаемому отчету.

История коммуникаций аккумулируется в единой ленте и актуальна одновременно на всех устройствах пользователя, что дает возможность переключаться между ними в процессе работы, не покидая диалогов даже временно и не теряя их контекста. Автоматическая загрузка и синхронизация контактов позволяют с легкостью подключать к совместной работе новых участников.

Решение «Манго Телеком» использует мобильные и десктопные приложения. При этом версии для MacOS и Windows включают технологии Computer Telephony Integration для управления с компьютера звонками и функциями настольного рабочего телефона. Приложения для iOS и Android позволяют реализовать набирающую популярность модель BYOD (Bring Your Own Device), подразумевающую использование личных устройств пользователей для рабочих целей.

«Естественно, UC не замкнуты на коммуникации внутри компании, они имеют выход на внешние контакты. Например, можно подключить робота и настроить автоматический исходящий обзвон или, допустим, пригласить к совещанию по видео подрядчика или партнера, у которого нет вашего корпоративного аккаунта, отправив ему лишь защищенную веб-ссылку, а он сможет выйти на связь через браузер, не инсталлируя никакого специального софта», — добавляет Андрей Козловский.

По расчетам «Манго Телеком», к концу года владельцами всего инструментария UC, доступного на платформе MANGO OFFICE, будут 12-15% клиентов оператора.