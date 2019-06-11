Полицейским пришлось устроить погоню за петербуржцем, который не желал отдавать машину за долги

Владелец автомобиля не только остался без транспорта, но и получил административный протокол. Фото: https://pixabay.com

Владелец автомобиля не только остался без транспорта, но и получил административный протокол. Фото: https://pixabay.com

Нарушителя сотрудники правоохранительных органов останавливали несколько раз, но злоумышленник не сдавался.

Автомобиль Ford Fiesta петербуржец должен был отдать изначально машину за долги судебным приставам. Но делать это он не стал, сообщают сотрудник и ГУ МВд по Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленник 53 лет был остановлен накануне днем возле дома 8 по улице Розенштейна. Тогда мужчина попытался скрыться, но помешала пробка на проспекте Стачек. Полиция предприняла повторную попытку остановить правонарушителя. Водитель и в этот раз попытался уехать с места событий, нанеся травму полицейскому.

В результате задержать гонщика удалось только у дома 36 по проспекту Маршала Жукова, когда его автомобиль был заблокирован экипажем ГИБДД. Но и тут все оказалось не так просто, сотрудникам полиции пришлось разбить стекло, потому что покидать транспортное средство петербуржец не желал.

Владелец автомобиля не только остался без транспорта, но и получил административный протокол.

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