Жители Всеволожского района подписывают петицию о присоеденинению к Петербургу

Петицию подписало почти 4 тысячи человек. Фото: https://www.change.org/p/федеральные-власти-присоединить-всеволожский-район-ленобласти-к-санкт-петербургу
Петицию подписало почти 4 тысячи человек. Фото: https://www.change.org/p/федеральные-власти-присоединить-всеволожский-район-ленобласти-к-санкт-петербургу

На данный момент Всеволожский район относится к Ленинградской области, однако местных жителей это не устраивает.

В сети появилась петиция, согласно которой, по мнению местных жителей, Всеволожск должен быть присоединен в Санкт-Петербургу. Такое желание обусловлено тем, что бюджет района крайне мал, а Ленобласть не имеет возможности удовлетворить все имеющиеся потребности.

Отмечается, что по официальным данным там проживает порядка 400 тысяч человек, а фактически — около миллиона. Кроме того, многие местные жители трудоустроены в Северной столице и ездят туда на работу, а также в магазины, пополняя тем самым бюджет Петербурга.

В петиции заявлено, что в районе недостаточно школ, детских садов, больниц и поликлиник, а стоимость ЖКХ выше, чем в Санкт-Петербурге.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что День России жители Ленобласти проведут под ливнями с градом.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Всеволожский район ленобласть петиция
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