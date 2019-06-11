День России жители Ленобласти проведут под ливнями с градом

Помимо этого возможны подтопления жилого сектора и придворовых территорий. Фото: https://pixabay.com
Помимо этого возможны подтопления жилого сектора и придворовых территорий. Фото: https://pixabay.com

Неблагоприятные погодные условия продлятся с 12 по 14 июня.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозирует жителям 47 региона грозу, ливней и даже град.

Уже завтра, 12 июня, в День России днём будет преимущественно облачная погода, без осадков. Температура воздуха ночью составит всего +9 — +14 градусов. Днем же воздух прогреется до +19 градусов.

Такая погода сохранится на территории Ленинградкой области 13 и 14 июня. В связи с неблагоприятными погодными условиями, спасатели просят жителей Ленобласти быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Помимо этого возможны подтопления жилого сектора и придворовых территорий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с наступающим Днем России.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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