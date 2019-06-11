В Group‐IB рассказали подробнее об инциденте с дочкой Алсу на «Голос. Дети»

Эксперт компании заявил, что количество голосов однозначно оказалось аномально большим.

Свои комментарием Сергей Никитин поделился с телеканалом «360», комментируя накрутку голосов в «Голос. Дети». Эксперт отметил, что они сразу отфильтровали технические аномалии, но даже после этого голосов оказалось слишком много – такого не было никогда за историю проекта в России. Никитин рассказал, что сообщения приходили одно за другим, то же самое происходило и со звонками. Такие накрутки можно отслеживать и пресекать автоматически.

Напоминаем, что скандал на «Голос. Дети» случился в конце шестого сезона, когда победила дочка Алсу Микелла Абрамова. Пользователи соцсетей не поверили в честность результатов и потребовали их перепроверить. В результате выяснилось, что накрутка имела место быть и итоги сезон аннулировали. Победителями признали все дети, а Микелла отдала полученные миллион на благотворительность.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Лоза раскритиковал Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность.