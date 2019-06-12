В День России пробки на границе с Финляндией выросли

Вечернее время ожидания на границе составляет от часа до двух. Фото: pixabay.com

Вечернее время ожидания на границе составляет от часа до двух. Фото: pixabay.com

Вечером очередь к скандинавам составляла до 200 машин, а сейчас все хотят попасть обратно в РФ.

На границе с Финляндией выросли пробки в День России, следует из данных сайта Granitsa-online на 12 июня. В выходной в середине недели жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области решили съездить к скандинавам-соседям.

Утром в среду на пунктах проезда Иматра и Торфяновка фиксировали по 200 машин в очереди тех, кто хотел попасть в Финляндию. Сейчас к вечеру пробки фиксируют на въезде в Россию.

На Торфяновке время ожидания составляет около 2 часов для легковых машин и 21 час для грузовых. Автобусам придется подождать около 6 часов. В Брусничном задержка составит примерно 2 часа 18 минут, почти 5 часов для фур и 2 часа для автобусов. На пункте Иматра-Светлогорск ситуация проще всего: там время ожидания сокращено до 1 часа 15 минут, и чуть меньше часа для автобусов и грузовиков.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге сегодня пойдут ночные автобусы.