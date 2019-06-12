В Петербурге будут ходить ночные автобусы в День России

Сегодня, 12 июня, отмечается государственный праздник День России.
В связи с тем, что празднование может затянуться, в Санкт-Петербурге будут работать ночные маршруты автобусов, дублирующие линии метрополитена. Даже жители отдаленных от центра города районов могут не беспокоиться.
Всего будет ходить пять маршрутов автобусного движения с полночи до 6 часов утра:
- 1М — будет двигаться от станции «Проспект Культуры» до станции «Проспект Маршала Жукова»
- 2М — работает от станции метрополитена «Московская» до станции метро «Петроградская»
- 3М — Движение будет осуществлять от улицы Наличной до станции метрополитена «Рыбацкое»
- 4М — Движение начинается от станци «Река Оккервиль» до станции метро «Адмиралтейская»
- 5М — от улицы Репищева до железнодорожной станции «Сортировочная».
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что названа стоимость проезда по М-11 с учетом траты на бензин.