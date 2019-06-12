В Петербурге будут ходить ночные автобусы в День России

Автобусы будут ходить с 00:00 до 6:00. Фото: pixabay

Автобусы будут ходить с 00:00 до 6:00. Фото: pixabay

Сегодня, 12 июня, отмечается государственный праздник День России.

В связи с тем, что празднование может затянуться, в Санкт-Петербурге будут работать ночные маршруты автобусов, дублирующие линии метрополитена. Даже жители отдаленных от центра города районов могут не беспокоиться.

Всего будет ходить пять маршрутов автобусного движения с полночи до 6 часов утра:

1М — будет двигаться от станции «Проспект Культуры» до станции «Проспект Маршала Жукова»

2М — работает от станции метрополитена «Московская» до станции метро «Петроградская»

3М — Движение будет осуществлять от улицы Наличной до станции метрополитена «Рыбацкое»

4М — Движение начинается от станци «Река Оккервиль» до станции метро «Адмиралтейская»

5М — от улицы Репищева до железнодорожной станции «Сортировочная».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что названа стоимость проезда по М-11 с учетом траты на бензин.