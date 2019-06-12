Украинские военные подошли вплотную к границам Донецка

Обстрелы в ДНР действительно участились. Фото: pixabay

Обстрелы в ДНР действительно участились. Фото: pixabay

Армия Украины продвинулась вглубь Марьинки, тем самым, приблизившись к Донецку.

Назар Ильницкий – офицер, участвовавший в прямом эфире «Армия FM» поделился информацией о том, что некая группировка украинских военных продвинулась вглубь поселка Марьинки (восточнее этого населенного пункта уже начинается черта города Донецка).

Сообщается, что армия Украины сделала такой шаг для того, чтобы придать новый импульс мотивации бойцам, а также, чтобы отодвинуть линию огня от жилых помещений с мирными жителями.

Однако, данная информация была дискредитирована и опровергнута замначальника Народной милиции ДНР Эдуардом Басуриным.

Он сообщил, что военные формирования украинской стороны участили обстрелы, а также их интенсивность. Но ближе к Донецку подобраться они не смогли.

Отметим, что «минские соглашения» обязуют считать границей между Украиной и ДНР окраины поселка Марьинка.

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