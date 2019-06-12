Кадыров прокомментировал провокацию на границе между Чечней и Дагестаном

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил не уделять сильного внимания сносу знака между границами государств.

Кадыров рассказал о том, что произошло в понедельник рядом с Кизляром в Дагестане, и как реагировать на данный инцидент. Там, на выезде неизвестные снесли дорожный знак «Чеченская республика». Кадыров заявил, что никто не должен поддаваться этой явной провокации.

— Я брат для дагестанского и для ингушского народа, — также заявил глава Чечни в Инстаграме. Он отметил, что стоит избегать оскорблений среди комментаторов.

Кадыров попросил дагестанских жителей представить, что чеченцы придут в их города и начнут снимать указатели с их улиц. По его мнению, такое поведение было бы несправедливым.

Рамзан Кадыров отметил, что Владимир Васильев — глава Дагестана очень адекватно отнесся к произошедшему, за что глава Чечни его и поблагодарил.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти петербуржцы обнаружили изъеденный собаками труп дачника.