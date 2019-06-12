В России в Книгу рекордов Гиннеса попал самый большой бутерброд с маслом

Бутерброд-рекордсмен приготовили в Череповце. Его длина составила 100 метров.

Хлебобулочного гиганта, сдобренного сливочным маслом, приготовили в честь 180-летия со дня рождения Николая Верещагина. Именно этот человек считается «отцом» российской молочной промышленности.

Сообщается, что рекордсмен среди бутербродов имеет длину в 100 метров, а весит около 110 килограмм. В День России в городе Череповце в изготовлении чудо-бутерброда участвовали профессиональные пекари, повара, а также простые местные жители. За готовкой внимательно наблюдал главред Книги рекордов в России Станислав Коненко.

Его полностью удовлетворил процесс приготовления хлебобулочного изделия, поэтому он сообщил, что рекорд официально зарегистрирован.

— Ранее в стране никто и никогда ничего подобного не делал! – поделился впечатлениями Коненко.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти петербуржцы обнаружили изъеденный собаками труп дачника.