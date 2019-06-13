В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

Синоптики предупредили горожан о грозе.

Об этом стало известно сегодня, 13 июня. Обо всем рассказали в Гидрометцентре России. Специалисты уверены, что в этот четверг непогоду стоит ожидать не только в Санкт-Петербурге, но и Ленинградской области.

Уточняется, что грозу стоит ожидать ближе к 12 часам. В связи с грозой синоптики также повысили уровень опасности в связи с высокой пожароопасностью.

Стоит отметить, что специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» считают, что грозы сегодня бояться не стоит. Синоптики сообщают, что в городе пройдут кратковременные дожди. В МЧС обещают ветер, порывы которого достигнут 10 метров в секунду.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ленинградцев предупреждают о ливне и граде в пятницу. Это значит, что местные жители должны соблюдать меры предосторожности. Автолюбителей просят быть внимательнее, так как такие погодные условия могут спровоцировать аварии.