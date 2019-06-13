Ленинградцев предупреждают о ливне и граде в пятницу

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

МЧС рекомендует оставаться во время бушующей непогоды дома.

Синоптики рассказали, что 14 июня в Ленинградской области испортится погода. В регион придут ливни, которые сопроводят град и ветер в некоторых районах. Порывы будут достигать 20 метров в секунду, говорится в сообщении ГУ МЧС по Ленинградской области. Это значит, что местные жители должны соблюдать меры предосторожности. Автолюбителей просят быть внимательнее, так как такие погодные условия могут спровоцировать аварии. Из-за сильного ветра увеличивается вероятность возникновения различного рода ЧП, так что людей просят не выходить без большой необходимости из дома.

Напоминаем, что град также обещали 12 июня, в День России. Сегодняшнее утро в Санкт-Петербурге и регионе выдалось ясным — средняя температура воздуха составляет 10 градусов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что погода на Солнце может привести к холоду и магнитным бурям.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
ленинградская область погода
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ленинградцев предупреждают о ливне и граде в пятницу
Два человека получили травмы в ДТП на Кондратьевском
Пять миллионов человек посетили мероприятия в День России
Игрока «Зенита» Дриусси хочет купить итальянский клуб
Три квартиры тушили в Петербурге этой ночью
Дан старт творческого конкурса «Многогранный Петербург»
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной через Зеленского
Письма Эйнштейна выставили на торги в Нью-Йорке. Одно из них стоит 50 тыс ...