Ленинградцев предупреждают о ливне и граде в пятницу

МЧС рекомендует оставаться во время бушующей непогоды дома.

Синоптики рассказали, что 14 июня в Ленинградской области испортится погода. В регион придут ливни, которые сопроводят град и ветер в некоторых районах. Порывы будут достигать 20 метров в секунду, говорится в сообщении ГУ МЧС по Ленинградской области. Это значит, что местные жители должны соблюдать меры предосторожности. Автолюбителей просят быть внимательнее, так как такие погодные условия могут спровоцировать аварии. Из-за сильного ветра увеличивается вероятность возникновения различного рода ЧП, так что людей просят не выходить без большой необходимости из дома.

Напоминаем, что град также обещали 12 июня, в День России. Сегодняшнее утро в Санкт-Петербурге и регионе выдалось ясным — средняя температура воздуха составляет 10 градусов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что погода на Солнце может привести к холоду и магнитным бурям.