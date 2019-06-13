Управляющая компания в Центральном районе задолжала “Водоканалу” 2,6 млн рублей

При этом задолженность физических лиц из этой суммы составляет только около 460 тыс. рублей.
Прокуратура Центрального района провела проверку исполнения требований жилищного законодательства управляющей компанией ООО “УК Управдом — Сервис №1”, сообщают сотрудники ведомства.
В ходе проверки выяснилось, что у управляющей компании имеется просроченная задолженность перед ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” в размере более 2,6 млн рублей.
Задолженность физических лиц составила около 460 тысяч, оставшаяся часть образуется из задолженности собственников и арендаторов нежилых помещений.
Прокуратура района в адрес управляющей компании внесла представление.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что еще двух “теневых” банкиров задержали в Санкт-Петербурге.