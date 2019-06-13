Управляющая компания в Центральном районе задолжала “Водоканалу” 2,6 млн рублей

Прокуратура района в адрес управляющей компании внесла представление. Фото: http://uk-corp.ru
Прокуратура района в адрес управляющей компании внесла представление. Фото: http://uk-corp.ru

При этом задолженность физических лиц из этой суммы составляет только около 460 тыс. рублей.

Прокуратура Центрального района провела проверку исполнения требований жилищного законодательства управляющей компанией ООО “УК Управдом — Сервис №1”, сообщают сотрудники ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что у управляющей компании имеется просроченная задолженность перед ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” в размере более 2,6 млн рублей.

Задолженность физических лиц составила около 460 тысяч, оставшаяся часть образуется из задолженности собственников и арендаторов нежилых помещений.

Прокуратура района в адрес управляющей компании внесла представление.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что еще двух “теневых” банкиров задержали в Санкт-Петербурге.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
управляющая компания Центральный район
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