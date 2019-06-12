Еще двух “теневых” банкиров задержали в Санкт-Петербурге

Доход злоумышленников составил около 56 млн рублей. Фото: pixabay.com
Доход злоумышленников составил около 56 млн рублей. Фото: pixabay.com

Общий объем операций составил около 102 млрд рублей.

Полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в незаконной банковской деятельности, сообщили Gazeta.SPb в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти 12 июня.

Следствие установило, что мужчины зарегистрировали несколько юридических лиц и через счета организаций обналичивали деньги от юрлиц. За свои услуги “банкиры” брали по 6% от каждого перевода.

Всего им удалось получить доход в 53 млн рублей, передают в полиции Санкт-Петербурга. Можно подсчитать, сколько на самом деле денег они обналичили. Если они брали по 6%, то объем операций превышает 102 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге нашли организаторов “теневого” банка: злоумышленники работали вчетвером, но за 2 года им удалось обналичить для клиентов чуть меньше 200 млн рублей.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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