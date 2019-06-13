“Биокад” в Петродворцовом районе нарушал природоохранное законодательство

Предприятию надо будет выплатить штраф в размере 110 тыс. рублей, а должностному лицу 10 тыс. рублей. Фото: https://pixabay.com

Предприятию надо будет выплатить штраф в размере 110 тыс. рублей, а должностному лицу 10 тыс. рублей. Фото: https://pixabay.com

Нарушения были выявлены после проведенной прокуратурой проверки.

Прокуратура Петродворцового района провела проверку соблюдения требований природоохранного законодательства в деятельности ЗАО “Биокад”, осуществляющего производство лекарственных препаратов. Об этом сообщает Прокуратура Петербурга.

В процессе проверки было установлено, что предприятие неправильно утилизирует люминесцентные лампы и хранила их ненадлежащем способом — просто складировали их в алюминиевых световых коробах вне герметичных оборотных емкостей.

Также вне площадки для временного накопления отходов хранилась отработанная тара, металлические рейки, гофрокартон, отработанные алюминиевые световые коробы для люминесцентных ламп и прочий металлолом навалом, на поверхности, не имеющей искусственного водонепроницаемого и химически стойкого покрытия.

После проверки генеральному директору было вынесено предупреждение об устранении нарушений. Также было возбуждено 2 дела об административном правонарушении. Предприятию надо будет выплатить штраф в размере 110 тыс. рублей, а должностному лицу 10 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что управляющая компания в Центральном районе задолжала “Водоканалу” 2,6 млн рублей.