Комитет по природопользованию просит жителей не забирать диких животных домой

Госинспекторы Петербурга в области охраны окружающей среды дважды за неделю выезжали по вызовам граждан для спасения диких животных.

Первый случай произошел с детенышем куницы, которого местные жители нашли в расщелине дерева, но вместо того, чтобы передать находку специалистам, отнесли дикого зверя домой. Куница жила в неподходящих для неё условиях, что привело к судорогам, вялости и глистам у животного. Зверя кормили продуктами из магазина, дети брали ее спать в постель. Обратиться в профильное ведомство родители решили только после того, как куница перегрызла в доме провода.

Госинспекторы изъяли животное и передали в Благотворительный фонд «Центр реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин».

Второй случай произошел на Светлановском проспекте. Прохожие нашли птицу, которая не могла летать самостоятельно и обратились в Комитет по природопользованию с просьбой помочь её спасти. Госинспекторы приехали по указанному адресу и обнаружили там стрижа со сломанным крылом. Птицу передали в центр реабилитации диких животных «Сирин».

После лечения и реабилитации стрижа и куницу возвратят в естественные для них условия обитания либо передадут на безвозмездной основе в государственные зоопарки.

Напоминаем, что изъятие птиц и животных из природы и содержание их в неволе попадает под статью о браконьерстве. Горожанам, предоставившим животным из жалости приют в своих квартирах, грозит штраф и изъятие незаконно добытого объекта животного мира.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что комитет по природопользованию временно возглавил Денис Матвеев.