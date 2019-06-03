Комитет по природопользованию временно возглавил Денис Матвеев

Фото: http://novostimb.ru
Фото: http://novostimb.ru

В конце мая должность освободилась после ухода Игоря Григорьева.

Об этом стало известно сегодня, 2 июня. Обо всем рассказали в администрации Санкт-Петербурга, передает издание «Фонтанка».

Новым главой ведомства стал Денис Матвеев, который до этого занимал в Комитете по природопользованию пост первого заместителя главы. Прежде чем попасть в Комитет, Матвеев трудился в администрации Василеостровского района в качестве заместителя председателя, а также был первым заместителем главы Пушкинского района. Около 12 лет своей жизни он посвятил работе в ГУП «Водоканала Санкт-Петербурга».

Напоминаем, что Игорь Григорьев ушел с должности главы комитета 27 мая по собственному желанию. Он занимал пост на протяжении трех лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что глава комитета по природопользованию Григорьев покидает свой пост. Игорь Григорьев занял свою должность в 2015 году – бывшего подполковника ФСБ главой комитета по природопользованию назначил экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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