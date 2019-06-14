Выходные в Петербурге станут прохладными

На следующей неделе столбик обещает держаться на отметке в 23 градуса. Фото: pixabay.com

На следующей неделе столбик обещает держаться на отметке в 23 градуса. Фото: pixabay.com

Аномальная жара в Северной столице осталась позади.

Выходные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области обещают стать прохладными, следует из прогноза синоптиков на 15 и 16 июня. В субботу жителей Северной столицы ждет небольшой дождь, а температура составит около 17 градусов. Воскресенье станет ясным, но вряд ли стоит ждать более 23 градусов на столбике.

В целом аномальная жара в Петербурге осталась позади: следующая неделя обещает держать планку в 23 градуса с переменной облачностью и редкими осадками.

В эти выходные в Санкт-Петербурга пройдет медиафестиваль Esquire Weekend на Василеостровском рынке. В кинотеатрах Санкт-Петербурга идут новые “Люди в черном”, “Люди Икс” и “Алладин”.

В пятницу 14 июня, согласно данным МЧС, в Петербурге может разразиться гроза, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила.