После падения лепнины с дома на Перекопской завели административное дело

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Управляющую компанию обвинили в том, что она недолжным образом следила за состоянием здания.

Об этом стало известно сегодня, 14 июня. Обо всем Gazeta.SPb рассказали в прокуратуре Санкт-Петербурга. В сообщении сказано, что ведомство провело проверку в связи с падением фрагмента здания в Адмиралтейском районе. все случилось 9 июня текущего года – кусок отвалился с балкона. К счастью, никто в результате не пострадал, хотя мог бы.

За состоянием здания должна была следить компания «СТИЛЕС». Ведомство потребовало устранить все нарушения, а также возбудило дело об административных правонарушениях.

В прокуратуре также отметили, что дом на Перекопской улице является объектом культурного наследия. Оно требует к себе повышенного внимания.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Выборге обрушился фасад исторического здания банка. Часть фасада здания обрушилась прямо на тротуар на Рыночной площади в исторической части города Выборг, который расположен в Ленинградской области. Это далеко не первый подобный случай в Выборгском районе.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
адмиралтейский район обрушение фасада
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