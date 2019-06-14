В «Меге» на парковке обвалился потолок. ТК могут не открыть

На месте работают специалисты, которые пытаются оценить масштабы проблемы.

Об этом стало известно сегодня, 14 июня. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На снимках, которые выложили в сеть, видно, что обвалившийся потолок задел припаркованный автомобиль – насколько серьезные последствия, непонятно.

В пресс-службе «Мега Икея» «Мойке78» рассказали, что все случилось во время строительных работ. Представители торгового комплекса заверили, что с самим зданием все в порядке. Пока что не ясно, будет ли работать «Мега Икея» сегодня и в ближайшее время. Все зависит от того, какое решение примут эксперты.

В «Икея» же заверили, что магазин откроют, так как он находится в отдельном здании и обрушением на парковке никак его не касается.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что после падения лепнины с дома на Перекопской завели административное дело.