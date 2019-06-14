В загрязнении реки Новой винят Волхонские свалки

Представители Пулково рассказали, что не только аэропорт использует водоем.

Об этом стало известно сегодня, 14 июня. Обо всем сотрудники ООО «Воздушные ворота северной столицы» сообщили в «Интерфакс».

В комментарии сказано, что водосбор реки Новая формируется как раз там, где находился Волхонская свалка. Также в Пулково напомнили, что рекой пользуются несколько промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

«Однако оценка последствий попадания продуктов разложения со свалки и деятельности предприятий не проводилась, степень их влияния на состояние реки не определена»,

— объяснили в пресс-службе аэропорта.

В комитет по природопользованию, комментария состояние водоема, заявили, что Пулково продолжает сливать сточные воды в Новую, так что ничего не изменилось.

Пока что реку не могут даже почистить. Эксперты считают это бессмысленным, раз ее продолжают загрязнять.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Росприраднодзор подал в арбитраж иск о загрязнении реки Новая.