В загрязнении реки Новой винят Волхонские свалки

Фото: Википедия
Фото: Википедия

Представители Пулково рассказали, что не только аэропорт использует водоем.

Об этом стало известно сегодня, 14 июня. Обо всем сотрудники ООО «Воздушные ворота северной столицы» сообщили в «Интерфакс».

В комментарии сказано, что водосбор реки Новая формируется как раз там, где находился Волхонская свалка. Также в Пулково напомнили, что рекой пользуются несколько промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

«Однако оценка последствий попадания продуктов разложения со свалки и деятельности предприятий не проводилась, степень их влияния на состояние реки не определена»,

— объяснили в пресс-службе аэропорта.

В комитет по природопользованию, комментария состояние водоема, заявили, что Пулково продолжает сливать сточные воды в Новую, так что ничего не изменилось.

Пока что реку не могут даже почистить. Эксперты считают это бессмысленным, раз ее продолжают загрязнять.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Росприраднодзор подал в арбитраж иск о загрязнении реки Новая.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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В загрязнении реки Новой винят Волхонские свалки
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