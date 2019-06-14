Жильцам дома на Гражданском проспекте выставляли двойной счет за домофон

Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Фото: https://domofon-sibir.ru
Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Фото: https://domofon-sibir.ru

Ранее жители договорились с компанией, что счет будет входить в общую квитанцию, но условия сделки поменялись после установки оборудования.

Разобраться в этом деле жителям Калининского района помогла Прокуратура Петербурга, сообщают сегодня сотрудники ведомства. Как сообщают сотрудник прокуратуры, к ним обратились жильцы дома 31 на Гражданском проспекте. В ведомства провели проверку требований жилищного законодательства ООО «ТЦД «Цифрал» при начислении платы за техническое обслуживание домофонов.

Установлено, что согласно протоколу голосования собственников и нанимателей жилых помещений этого дома, жители одного из подъездов решили заключить с предприятием. Согласно договору, им должны были установить видеодомофонную систему, а оплату услуг производить через счет-квитанцию за жилищно-коммунальные услуги по строке «техническое обслуживание домофона».

Но после жильцам начали приходить отдельные квитанции 4 квартал 2018 года и первый квартал 2019 года. Это повлекло за собой двойное начисление оплаты за техническое обслуживание домофонов, что нарушило жилищные права граждан.

Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге раскрыли преступную группу «теневых» банкиров, обналичивших 129, 5 млн рублей.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
калининский район происшествие
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