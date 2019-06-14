ФК «Зенит» провел первую тренировку к новому сезону

Фото:
Фото: "Зенит"

Команда «Зенита» впервые после отпуска вышла на поле.

Сообщается, что перед новым футбольным сезоном, который для клуба «Зенит» начнется уже 6 июля, сине-бело-голубые уже вышли на свою первую после отдыха тренировку. Спортивное мини-событие состоялось в эту пятницу, 14 июня.

По информации пресс-службы петербургского футбольного клуба первая тренировка команды состоялась в Удельном парке, где расположена одна из баз. Известно, что в тренировке участвовали, вернувшиеся Лука Джорджевич и Егор Бабурин.

Отметим, в июне участникам футбольной команды Санкт-Петербурга предстоит состязаться с командами из Австрии, Болгарии, Венгрии и Сербии. А уже 6 июля 2019 года для сине-бело-голубых стартует новый футбольный сезон. Первая встреча пройдет с «Локомотивом».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на станции метро «Проспект Славы» монтируют панно в часть афганцев.

зенит петербург питер спб ФК зенит футбол
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге оппозиция пожаловалась в ЦИК и ГИК на скрытые выборы
Иномарка на скорости въехала в продуктовый магазин в Пушкине. Есть пострадавшие
В Красногвардейском районе Range Rover сбил выходящую из трамвая девушку
В Ростовской области первые российские паспорта выданы жителям Донбасса
Под Гатчиной иномарка насмерть сбила пешехода
На месте несанкционированной свалки на Космонавтов построят школу
ФК «Зенит» провел первую тренировку к новому сезону
Ginza Project может стать официальным инвестором реконструкции Таврического сада