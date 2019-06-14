В Петербурге Летний сад празднует свое 315-летие

Фестиваль «Летний сад – 315» пройдет в честь дня рождения пространства.

В честь юбилея Летнего сада организован фестиваль «Летний сад — 315». Организаторы рассказывают, что там будет все: от театральных выступлений до исторически-достоверно воспроизведенных классических танцев.

Все мероприятия будут сопровождаться живой оркестровой музыкой. Сообщается также о том, что на фестивале выступят поэты с произведениями прошлых лет. Известно, что в Русском музее 14 июня будут исполняться классические музыкальные произведения, а также театральная постановка «Сны о Барокко».

Чтения для литераторов пройдут 15 июня, а в завершении фестиваля 16 июня выступит джазовый филармонический оркестр.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на станции метро «Проспект Славы» монтируют панно в честь афганцев.