«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации в стране в связи с нехваткой газа

В Украине не хватает газа. Фото: Рixabay

В Украине не хватает газа. Фото: Рixabay

Оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) «Укртрансгаз» сообщил об чрезвычайной ситуации в стране связанной острым дефицитом средств на покупку газа. Долги оператора перед поставщиками топлива март-апрель 2019 года достигли 150 млн долларов США, сообщает «Коммерсантъ».

Компания «Укртрансгаз» обратилась в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям и СНБО Украины.

Одной из причин сложившейся ситуации стал «экономически необоснованные временные тарифы», которые Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг установила в конце 2018 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов и Миллер подписали договор о сотрудничестве Петербурга и “Газпрома” на 3 года.