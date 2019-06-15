Беглов проверил ход ремонта детского сада № 24 на Петрограде

Алекснадр Беглов. Фото: Александр Беглов/ ВКонтакте
Алекснадр Беглов. Фото: Александр Беглов/ ВКонтакте

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в субботу, 15 июня, посетил с рабочим визитом Петроградский район. Действующий глава проверил ход ремонта филиала детского сада № 24, который принимает на 68% воспитанников больше, чем было запланировано по проекту.

Отмечается, что на сегодняшний день детские сады Петроградского района принимают более пяти тысяч детей. При этом их нормативная мощность составляет всего 4 440 мест.

По словам Беглова, в районе не хватает почти 700 мест, а вторая площадка детского сада № 24 даст дополнительные места и позволит разместить детей более комфортно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Смольный выразил намерение в два раза снизить количество проверок для малого и среднего бизнеса. По мнению правительства, снижение административного давления положительно повлияет на бизнес-активность и увеличению налоговых поступлений.

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